Am Montag widersetzte sich ein 34-Jähriger seiner Festnahme in Giengen.

Gegen 19.45 Uhr meldete eine Zeugin einen Mann im Bereich des Bahnhofs. Der hatte dort wohl herumgepöbelt. Mit einer Waffe soll er herumgefuchtelt und geschossen haben. Mehrere Polizeistreifen rückten an. Beim Erblicken der Polizei flüchtete der 34-Jährige. Im Bereich der Herbrechtinger Straße entdeckte die Polizei den Mann wieder. Dort fuchtelte er erneut mit einer Waffe herum und reagierte nicht auf die Ansprache der Polizei. Er setzte seine Flucht fort. Im Bereich der Richard-Wagner-Straße konnte der 34-Jährige dann von den Einsatzkräften festgenommen werden. Hierbei setzte er sich massiv zur Wehr und verletzte drei Polizeibeamte leicht. Die mitgeführte Waffe konnte aufgefunden werden. Hierbei handelte es sich um eine Schreckschusspistole. Der 34-Jährige selbst befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Er kam in ein psychatrisches Krankenhaus.

