POL-GF: Leichtverletzte Person nach Unfall

Groß Schwülper (ots) - Die Polizei Meine sucht Zeugen nach einem gefährlichen Fahrmanöver am Montagabend in Groß Schwülper. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr gegen 19:45 Uhr ein 59-Jähriger mit seinem VW Passat vom Hol` Ab Getränkemarkt nach rechts auf die Schloßstraße. Als er sich in Höhe der dortigen Querungshilfe befand, kam ihm auf seiner Spur ein ebenfalls blauer Ford Fokus entgegen. Dieser ...

