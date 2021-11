Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Sattelzug beschädigt Firmengebäude - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein Sattelzug befuhr am Sonntag, 14.11.2021, gegen 14.45 Uhr, die Pasteuralle und wendete im Einfahrtsbereich einer Firma. Nach Sachlage fuhr er beim Rangieren rückwärts in die Grundstückseinfahrt und beschädigte mit dem Heck des Aufliegers die Fassade des Firmengebäudes. Der Lkw-Fahrer kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Der Sachschaden an dem Firmengebäude wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 9797-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Sattelzug geben können.

