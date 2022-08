Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Wegrollendes Auto verletzt Bauarbeiter

Siegburg (ots)

Am Freitagnachmittag (26. August) wurden in Siegburg zwei Bauarbeiter durch einen rollenden Pkw verletzt. Das Auto war offenbar nicht ausreichend gesichert. Ein 76-Jähriger aus Hennef verursachte einen ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Der Senior hatte seinen Hyundai im Erdgeschoss eines Parkhauses in der Bachstraße abgestellt und offenbar vergessen, die Handbremse zu ziehen. Gegen 15:45 Uhr rollte das Auto rückwärts aus der Parklücke in eine Baustelle, die sich im Parkhaus befand. Zwei Arbeiter wurden von dem Hyundai leicht verletzt. Einer der Männer wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Den 76-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr. (Uhl)

