POL-EL: Vrees - Waldfläche in Brand geraten

Heede (ots) - Die Polizei sucht nach Zeugen zu einem Vorfall, der sich am 4. August gegen 14.40 Uhr an der Straße Am See in Heede ereignete. Dabei fuhr ein bisher unbekannter Mann nach Streitigkeiten mit einem Mitarbeiter der dortigen Wasserskianlage in einem silbernen Opel Cora auf diesen zu, wich anschließend auf ein Maisfeld aus und überfuhr einen Stacheldrahtzaun. Danach flüchtete der Mann in seinem Pkw in unbekannte Richtung. Vermutlich wurde das Fahrzeug ...

