Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: E-Bike gestohlen

Worms (ots)

Zum Diebstahl eines E-Bikes kam es am 04.07.2022 in der Zeit von 12:40 Uhr bis 22:00 Uhr am Hauptbahnhof. Ein 40-jähriger Wormser stellte sein Rad dort ab und sicherte es mittels Kettenschloss. Als er an den Abstellort zurückkehrte, war das E-Bike nicht mehr aufzufinden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell