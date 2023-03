Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: In Schule eingebrochen - Stromkabel entwendet - Stadiontoilette mutwillig beschädigt - Unfall

Ostalbkreis: (ots)

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Montag wurde in der Zeit von 9:30 Uhr bis 9:55 Uhr ein VW-Passat, der im Turniergraben abgestellt war, beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden beträgt etwa 2000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Einbruch in Schulgebäude

Zwischen Freitag, 15 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, wurde in ein Schulgebäude in der Scheffoldstraße eingebrochen. Hierzu wurde ein Fenster in der Herrentoilette aufgebrochen und sich so Zugang zum Schulgebäude verschafft. Dort wurde die Bibliothek sowie ein Bürogebäude durchsucht und Bargeld in Höhe von etwa 300 Euro entwendet. Der Polizeiposten Bettringen sucht unter 07171/7966490 Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können.

Hüttlingen: Stromkabel entwendet

Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Freitag bis Samstag zwei Großrollen Stromkabel im Wert von etwa 2150 Euro, die sich auf einer frei zugänglichen Lagerfläche in der Goldshöfer Straße befanden. Auf Grund der Menge der entwendeten Stromkabel muss ein größeres Fahrzeug zum Abtransport zum Einsatz gekommen sein. Zeugenhinweise in diesem Zusammenhang richten Sie bitte an den Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361/97960.

Aalen: Stadiontoilette mutwillig beschädigt

Während eines Fußballspieles in der Ostalb-Arena wurde am Samstag in der Zeit von 15:30 bis 16 Uhr die Herrentoilette der West-Tribüne beschädigt. Unbekannte Fußballfans haben dort ein Waschbecken abgerissen und Sanitärabläufe zerstört. Die Polizei Aalen hat zwischenzeitlich die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell