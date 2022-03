Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Verlaufsbericht zu Versammlungsgeschehen

Delmenhorst (ots)

Am Montagabend, 7. März 2022, fanden in dem Inspektionsbereich der Polizei Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch vier versammlungsrechtliche Aktionen statt.

In Delmenhorst fanden sich ab 18:00 Uhr circa 200 Personen zu einem Aufzug auf den Graftwiesen zusammen, um sich gegen die Corona-Regelungen auszusprechen. Die Polizei teilte zu Versammlungsbeginn entsprechende Auflagen mit. Es wurde lediglich einmal gegen die Maskentragepflicht verstoßen. Aufgrund des Aufzuges, der gegen 19:00 Uhr beendet war, kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

Im Landkreis Oldenburg fanden Versammlungen in Wildeshausen und Hude statt.

In der Stadt Wildeshausen versammelten sich in dem Zeitraum von 18:30 bis 19:30 Uhr etwa 70 Personen zu einem angemeldeten Aufzug unter dem Motto "Spaziergang für Freiheit, Selbstbestimmung und Demokratie", um sich ebenfalls gegen die Corona-Maßnahmen zu positionieren. Es konnten zwei Verstöße gegen die Maskentragepflicht festgestellt werden.

Nahezu zeitgleich, von 18:00 bis 19:00 Uhr, kamen rund 50 Personen zu einer von der Partei "Die Linke" angemeldeten Kundgebung "Nachdenken statt Querdenken" auf dem Marktplatz zusammen, um die Corona-Maßnahmen zu befürworten. Hier wurden keine Verstöße festgestellt.

Auch bei der von der Partei "Bündnis 90/Die Grünen" angemeldeten Versammlung unter dem Motto "Solidarität und Zusammenhalt in Hude" von 17:30 bis 18:25 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Hude konnten die Beamten keine Verstöße feststellen. Es nahmen etwa 110 Personen an der Versammlung teil, die sich thematisch weniger auf die Corona-Pandemie sondern viel mehr auf Frieden in Bezug auf die aktuelle Situation in der Ukraine bezog.

Im gesamten Landkreis Wesermarsch konnten keine versammlungsrechtlichen Aktionen festgestellt werden.

