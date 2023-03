Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen und Frau umgestoßen und versucht Handtasche zu entwenden

Aalen (ots)

Gaildorf: Reifen zerstochen und Plane beschädigt

Ein Vandale beschädigte zwischen Samstagabend 22 Uhr und Sonntagmorgen 08:30 Uhr zwei Reifen eines in der Olgastraße geparkten Fords. Ebenfalls schlitzte er eine Plane eines dort geparkten Anhängers auf und verursachte so Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro. Der Polizeiposten Gaildorf nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07971 95090 entgegen.

Schwäbisch Hall: Frau umgestoßen und versucht Handtasche zu entwenden

Am Dienstag, dem 21.02., ging eine 73-jährige Frau über eine Fußgängerbrücke auf dem Gelände eines Krankenhauses in Schwäbisch Hall. Dort wurde sie von einem Mann zu Boden gestoßen. In der Folge bot der Mann, sowie eine weitere männliche Person mit einem weißen Kittel vor der Frau aufzuhelfen. Hierbei versuchte der Mann mit dem weißen Kittel die Handtasche der 73-jährigen zu entreißen. Aufgrund der Gegenwehr der Frau, ließ der Mann von dem Versuch ab und entfernte sich. Das Kriminalkommissariat in Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07360 5800 um Hinweise zu den noch unbekannten Tätern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell