POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Bierflaschen gegen Verglasung geworfen

Aalen (ots) - Neresheim: Alkoholisiert in Gegenverkehr gefahren Am Freitagnachmittag, gegen 14:40 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Mini Cooper Fahrer die Nördlinger Straße in Neresheim und wollte nach links in die Hauptstraße in Richtung Aalen / Heidenheim abbiegen. Hierbei missachtet er das Rechtsfahrgebot und geriet auf die Gegenspur. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden MAN-Sattelzug eines 27-jährigen Mannes. ...

