Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis bis 11:45 Uhr

Aalen (ots)

Neresheim: Alkoholisiert in Gegenverkehr gefahren

Am Freitagnachmittag, gegen 14:40 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Mini Cooper Fahrer die Nördlinger Straße in Neresheim und wollte nach links in die Hauptstraße in Richtung Aalen / Heidenheim abbiegen. Hierbei missachtet er das Rechtsfahrgebot und geriet auf die Gegenspur. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden MAN-Sattelzug eines 27-jährigen Mannes. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 44-jährigen Unfallverursacher Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Test bestätigte den Verdacht und er musste eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf 15.000 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Essingen: Radladerbrand bei Entsorgungsunternehmen

Am Freitagnachmittag, gegen 15:50 Uhr, kam es aufgrund eines technischen Defektes zum Brand im Motorraum eines Radladers beim Entsorgungszentrum Ellert in Essingen. Durch Löschversuche, noch vor Eintreffen der Feuerwehr, wurden drei Mitarbeiter im Alter von 39, 36 und 28 Jahren, des Entsorgungszentrums leicht verletzt und mussten zur weiteren Versorgung in Krankenhaus gebracht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Mögglingen war mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz. Am Radlader entstand ein bislang nicht bezifferbarer Sachschaden.

Aalen: Alkoholisiert gegen Gebäude gefahren

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:50 Uhr, befuhr ein 29-jähriger VW Golf Fahrer die Wilhelm-Merz-Straße in Aalen. An der Kreuzung mit der Walkstraße, wollte er geradeaus weiterfahren. Hierbei kollidierte er mit dem Gebäude eines dortigen Firmenunternehmens. Als die Polizei eintraf, stellten die Beamten bei dem Golf Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Der Verdacht bestätigte sich nach der Durchführung eines Tests vor Ort. Der Mann musste eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Ellwangen: Zeugen nach Unfall gesucht

Am Freitagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Mercedes Fahrer die L 1060 von Ellwangen in Richtung Rosenberg. Auf Höhe des Lindenkellers wurde er von einem unbekannten schwarzen Geländewagen (SUV) überholt. Zeitgleich wurde dieser SUV von einem ebenfalls unbekannten, vermutlich weißem BMW überholt. Hierbei kollidieren die beiden Fahrzeuge seitlich miteinander. Sie setzten ihre Fahrt jedoch ohne weitere Unfallaufnahme fort. Bei einer späteren Nachschau stellte der 55-jährige Mercedes Fahrer fest, dass sein Pkw bei dem Unfall durch den weißen BMW beschädigte wurde. Nun sucht die Polizei in Ellwangen Zeugen, welche Hinweise zu den beiden flüchtigen, verunfallten Fahrzeugen (dunkler SUV und weißer BMW), geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07961/930-0 zu melden.

