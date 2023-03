Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mann in Wohnung bedroht und Geld entwendet - Unfallflucht - Diebstahl von Kupferkabeln - Eingangstür beschädigt - Scheiben an PKW eingeschlagen - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Diebstahl von Kupferkabeln

Aus einer Firma in der Ulmer Straße wurden in den vergangenen Wochen größere Mengen an Kupferkabel entwendet. Die Diebe drangen wohl auf der Rückseite des Gebäudes über die dortigen Bahngleise auf das Betriebsgelände ein und wickelten von Kabeltrommeln das Kupferkabel ab. Die leeren Trommeln blieben zurück. Der Diebstahl wurde am heutigen Freitag bemerkt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Aalen: Eingangstür beschädigt

Zwischen Donnerstag und Freitag wurde im Bereich des Mercatura die Griffstange der Eingangstür im Erdgeschoss gewaltsam herausgerissen. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Aalen: Scheiben an PKW eingeschlagen

Am Freitagmorgen gegen 06:45 Uhr stellte eine 34-jährige Frau fest, dass an ihrem Fahrzeug, welches in der Hegelstraße abgestellt war, in der Nacht zuvor mehrere Scheiben eingeschlagen wurden. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Am Donnerstag um 10 Uhr stellte eine 37-jährige Frau ihren Mini in der Tiefgarage eines Modeparks in der Baldungsstraße ab. Bei ihrer Rückkehr gegen 11:15 Uhr stellte sie fest, dass ihr Fahrzeug auf der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden. Tel.: 07171/3580

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein Honda Jazz, der am Donnerstag zwischen 9 Uhr und 11.30 Uhr in der Joseph-Haydn-Straße geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Göggingen: Mann in Wohnung bedroht und Geld entwendet

Zwei unbekannte Männer suchten am Donnerstag gegen 18.20 Uhr vermutlich gezielt ein Wohnhaus in der Hauptstraße auf. Es besteht der Verdacht, dass sie in der Wohnung einen 39 Jahre alten Bewohner bedroht und aus dessen Geldbörse Bargeld in nicht verifizierter Höhe entwendet haben. Der Vorfall löste einen größeren Polizeieinsatz aus, da nach Mitteilungseingang unklar war, ob die mutmaßlichen Täter noch vor Ort sind. Dies war jedoch nicht der Fall. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass sich Täter und Opfer kannten. Die beiden unbekannten Männer sollen schlechtes Deutsch gesprochen und einen dunklen Teint gehabt haben. Eine nähere Beschreibung liegt ansonsten nicht vor. Personen, denen rund um die Tatzeit im dortigen Bereich entsprechende Personen oder auch auffällige Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Telefon 07361/5800 bei der Polizei zu melden.

