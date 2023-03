Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: 23-Jähriger verletzte mit einem Messer seine Mutter - Einbruch - Auto mit Farbe besudelt - Gasgeruch in Schulzentrum

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Aalen: 23-Jähriger verletzte im Streit seine Mutter - Richter ordnete die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an

In einer Backnanger Familie kam es am Donnerstagabend kurz vor Mitternacht zwischen Sohn und Mutter zu familiären Streitigkeiten. Diese seien dann eskaliert, wobei der 23-Jährige seine im selben Haus lebende Mutter mit einem Messer am Hals leicht verletzt habe. Das Opfer verließ daraufhin zusammen mit ihrem Ehemann fluchtartige das Gebäude und alarmierten die Polizei bzw. Rettungsdienst. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo die Wunde ambulant versorgt wurde. Der 23-jährige Angreifer wurde von der Polizei am Tatobjekt ohne Gegenwehr vorläufig festgenommen. Auch die Tatwaffe wurde polizeilich sichergestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Tatverdächtige am Freitagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen den 23-jährigen Deutschen wegen gefährlicher Körperverletzung einen Unterbringungsbefehl, der auch in Vollzug gesetzt wurde. Der Tatverdächtige wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern an.

Backnang: Wohnungseinbruch

Am Donnerstagabend zwischen 17.30 Uhr und 22 Uhr wurde in der John-Mott-Straße in ein Wohngebäude eingebrochen. Vermutlich gelangten die Einbrecher über die Vorgärten der Stresemannstraße zum Tatobjekt und stiegen dort von einer Überdachung auf einen Balkon, wo sie ein Fenster gewaltsam öffneten. Aus der Wohnung wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Der Schaden am Gebäude beläuft sich auf ca. 1250 Euro. Sachdienliche Hinweise die zur Tataufklärung beitragen könnten, wird von der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Winnenden: Auto mutwillig beschädigt

Mittels Farbspray wurde in der Nacht zum Donnerstag ein Pkw Fiat beschädigt. Die Lackierung nahm hierbei Schaden, wobei nun mit etwa 3000 Euro Reparaturkosten gerechnet wird. Hinweise zum Tatgeschehen, das zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in der Schwaikheimer Straße verübt wurde, nimmt die Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 entgegen.

Waiblingen: Gasgeruch im Berufsschulzentrum

In einem Gebäude im Schulzentrum in der Steinbeisstraße wurde am Freitagmorgen gegen 8.20 Uhr Gasgeruch wahrgenommen. Die örtliche Feuerwehr gingen mit drei Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften sowie Mitarbeiter der Stadtwerke vor Ort und überprüften das Gebäude. Hierbei konnte kein Gasausstritt oder sonstige Gefahrenlagen festgestellt werden. Der Schulbetrieb in diesem Gebäudeteil, in dem sich ca. 250 Personen aufhielten, konnten im Nachgang fortgesetzt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell