Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mehrere Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinwirkung - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Alfdorf: Unfallflucht

Am Freitagmorgen gegen 4 Uhr fuhr ein bislang unbekannter BMW-Fahrer in der Lorcher Straße auf einen parkenden Pkw Renault auf und verursachte dabei erheblichen Sachschaden. Danach flüchtete er, sei aber kurze Zeit später wieder zur Unfallstelle zurückgekommen und habe sein verlorenes Kennzeichen mitgenommen, bevor er sich erneut unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Weitere Hinweise zum Vorfall und auf den geflüchteten BMW-Fahrer wird von der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Rems-Murr-Kreis: Drei Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinwirkung

Verkehrsteilnehmer meldeten am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr einen in Schlangenlinien fahrenden Seat-Fahrer, der in der Welzheimer Straße bei Haubersbronn auch fast in den Gegenverkehr und auf den Grünstreifen gefahren sei. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den 25-jährigen Autofahrer stoppen, wobei bei den Überprüfungen festgestellt wurde, dass er unter Drogeneinwirkung stand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrerlaubnis entzogen.

Ein weiterer fahruntüchtiger Autofahrer wurde am Donnerstag gegen 18.30 Uhr in der Fabrikstraße in Oppenweiler festgestellt. Der 21-jährige Mann war mit einem nicht versicherten elektrischen Kleinkraftzeug unterwegs, weshalb ihn Streifenbeamte der Polizei Backnang anhielten. Hierbei wurden deutliche Anzeichen einer Drogenbeeinflussung bemerkt, weshalb auch gegen ihn ein Verfahren eingeleitet und in diesem Zusammenhang auch eine Blutuntersuchung veranlasst wurde.

Einem weiteren Autofahrer musste am Freitag gegen 1.30 Uhr in der Falkenstraße in Winterbach die Weiterfahrt wegen einer akuten Drogenbeeinflussung untersagt werden. Der 48-Jährige war dort mit einem Pkw Tesla unterwegs, als er von der Polizei im Rahmen einer allgemeinen Kontrolle angehalten und überprüft wurde. Ihm drohen nun ein Fahrverbot und ein Bußgeld.

Waiblingen: Versehentlich Rückwärts gefahren - Unfall

Am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr wollte eine 37-jährige Audi-Fahrerin in der Erbachstraße anfahren. Hierbei hatte sie versehentlich den Rückwärtsgang eingelegt und fuhr nach hinten auf einen 70-jährigen VW-Fahrer auf. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Donnerstagnachmittag zwischen 14:25 Uhr und 14:45 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Ziegeleistraße geparkten Mercedes und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

