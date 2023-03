Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Backwaren in der Jagst entsorgt - Gartenhütte aufgebrochen - PKW zerkratzt - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: PKW zerkratzt

Ein Mercedes, welcher mehrere Tage in der Zeppelinstraße geparkt war, wurde in dieser Zeit auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Der Schaden wurde am Donnerstag gegen 9 Uhr festgestellt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Aalen: Unfall im Kreisverkehr

Am Donnerstag gegen 7:30 Uhr fuhr eine 47-jährige Ford-Fahrerin in den Kreisverkehr in Affalterried ein und streifte dabei einen bereits im Kreisverkehr fahrenden Hyundai eines 71-Jährigen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Ellwangen: Gartenhütte aufgebrochen

Zwischen Sonntag, 15.01. und dem heutigen Donnerstag wurde in der Neunheimer Straße der Abstellraum einer Gartenhütte aufgebrochen und daraus mehrere Werkzeuge und Geräte entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300 entgegen.

Göggingen: Unfall beim Ausparken

In der Hauptstraße parkte am Donnerstag gegen 7:30 Uhr eine 39-jährige Skoda-Lenkerin rückwärts von einem Kundenparkplatz aus. Aufgrund Verkehrs auf der Hauptstraße musste sie jedoch ihr Fahrzeug anhalten. Dies übersah eine 72-jährige VW Fahrerin, die ebenfalls rückwärts ausparken wollte und prallte gegen den stehenden Skoda. Hierbei wurde die 10-jährige Beifahrerin im Skoda leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Jagstzell: Backwaren in der Jagst entsorgt

Am gestrigen Mittwoch wurde bei der Polizei angezeigt, dass etwa seit zwei Wochen täglich, außer montags, etwa 30 Brötchen und 10 Brote in der Jagst entsorgt werden. Es muss davon ausgegangen werden, dass die übrig gebliebenen Backwaren in den Abendstunden im Bereich zwischen Ellwangen und Schweighausen in die Jagst geworfen werden. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Arbeitsgebiet Umwelt und Gewerbe des Polizeipräsidiums Aalen unter der Rufnummer 07961/9300

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell