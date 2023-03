Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mann geschlagen - Flaschen aus dem Fenster geworfen - Sachbeschädigung - Vorfahrt missachtet

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Mann geschlagen

Am Donnerstag gegen 2:45 Uhr wurde ein 55-jähriger stark alkoholisierter Mann gemäß seinen Angaben im Bereich des Marktplatzes von mehreren bislang unbekannten Personen geschlagen. Der Mann gab an, dass er anschließend in Richtung Bocksgasse geflüchtet sei, wo ein Passant auf ihn aufmerksam wurde und die Polizei informierte. Die Polizei Schwäbisch Gmünd sucht nun Zeugen, die einen entsprechenden Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 07171/3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Flaschen aus dem Fenster geworfen

Am Mittwochabend gegen 22:30 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass in der Vorderen Schmiedgasse eine Person Glasflaschen aus einem Fenster werfen würde. Beim Eintreffen der Polizeistreife bemerkten diese ebenfalls wie eine weitere Flasche aus dem besagten Fenster geworfen wurde. Zudem stellten sie fest, dass die gesamte Breite der Straße vor dem besagten Haus mit Scherben übersät war. Im weiteren Verlauf wurde der Verursacher in seiner Wohnung angetroffen. Nachdem dieser gesundheitliche Beschwerden hatte, wurde ein Rettungswagen hinzugerufen.

Böbingen: Vorfahrt missachtet

Eine 74-jährige Lenkerin eines Mercedes befuhr am Mittwoch um 13.45 Uhr die Siemensstraße und wollte nach links auf die L1162 in Richtung Böbingen abbiegen. Hierbei übersah sie einen 43-jährigen VW-Lenker, der seinerseits auf der L1162 in Richtung Heubach fuhr. Beim anschließenden Zusammenstoß entstand an den Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 43-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

Indem mehrere Steine gegen die Verglasung der Eingangstür der Sporthalle an der Pädagogischen Hochschule in der Oberbettringer Straße geworfen wurden, splitterte diese an mehreren Stellen. Der dadurch entstandene Schaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Zudem wurde versucht ein neben der Eingangstür, an einem Baum aufgehängtes Vogelhäuschen anzuzünden. Die Sachbeschädigungen müssen zwischen Dienstagabend, 18 Uhr und Mittwochmorgen, 6 Uhr erfolgt sein. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Bettringen unter der Rufnummer 07171/7966490 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell