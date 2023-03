Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zwei Männer geraten in Streit - PKW zerkratzt - Reifen zerstochen

Aalen (ots)

Ellwangen: Zwei Männer geraten in Streit

Am Montagabend kam es gegen 19.40 Uhr im Julius-Leber-Weg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei befreundeten und stark alkoholisierten 39 und 56 Jahre alten Männern. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass der 39-Jährige zunächst mit einem Messer auf seinen Kontrahenten losgegangen ist, welcher den Angriff jedoch abwehren konnte. Im weiteren Verlauf soll der 56-Jährige seinerseits ebenfalls ein Messer zur Hand genommen und damit seinen Freund im Gesicht verletzt haben. Dieser musste zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Kriminalkommissariats Aalen dauern an.

Aalen: PKW zerkratzt

Durch einen bislang Unbekannten wurde die rechte Fahrzeugseite eines BMW zerkratzt, welcher zwischen Montagabend, 19 Uhr und Dienstagmorgen, 4 Uhr, auf einem Parkplatz im Westlichen Stadtgraben abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Reifen zerstochen

Am Dienstag um 22:30 Uhr parkte eine 54-jährige Frau ihren VW Golf am rechten Straßenrand der Falkenbergstraße, am Einmündungsbereich zur Oberbettringer Straße ab. Als sie am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr an ihr Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass die beiden Reifen auf der rechten Seite zerstochen waren. Es konnten mehrere Einstichstellen festgestellt werden. Der Verursacher musste sich hierzu zwischen das Fahrzeug und eine Hecke drängen. Zudem wurden die beiden Radabdeckungen rechts sowie links vorne entwendet. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell