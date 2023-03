Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zwei Männer wegen Einbruchsverdachts nach Verkehrskontrolle festgenommen

Aalen (ots)

Satteldorf: Zwei Männer wegen Einbruchsverdachts nach Verkehrskontrolle festgenommen

Am frühen Montagmorgen gegen 00:30 Uhr führte eine Streife des Polizeireviers Crailsheim eine Verkehrskontrolle an einem VW mit ukrainischen Kennzeichen durch. Hierbei stellte sich heraus, dass die Kennzeichen mutmaßlich entwendet worden waren. Ebenfalls wurden im Fahrzeug diverse Baumaschinen festgestellt, die einem Diebstahl im Bereich Wallhausen zugeordnet wurden. Aufgrund dieser Feststellungen wurden die beiden Personen im Fahrzeug, ein 53-jähriger Mann und ein 43-jähriger Mann, festgenommen. In der Folge wurde die Wohnung des 53-Jährigen in Crailsheim durchsucht: Hierbei wurde verschiedene Betäubungsmittel, verbotene Gegenstände nach dem Waffengesetz sowie eine hohe vierstellige Bargeldsumme aufgefunden. Ebenfalls wurde ein Lagerraum in Crailsheim durchsucht, in dem weiteres Diebesgut gefunden wurden. Der Wert der aufgefundenen Gegenstände liegt nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich.

Der 53-jährige Mann mit deutscher und polnischer Staatsbürgerschaft wurde am Dienstag beim Amtsgericht Crailsheim einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Ellwangen beantragten Haftbefehl in Vollzug, weshalb der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Der andere 43-jährige Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

