Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - PKW zerkratzt - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: PKW zerkratzt

Ein Mazda, der zwischen Freitag, 17.02. und Sonntag, 19.02.23 in der Oesterleinstraße abgestellt war, wurde in dieser Zeit auf beiden Fahrzeugseiten zerkratzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Essingen: Gegen Laterne gefahren

Bereits am Montagmittag gegen 12.35 Uhr ereignete sich ein Unfall, bei dem ein Schaden von rund 2000 Euro entstand. Eigenen Angaben zufolge war ein 30-Jähriger, der mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine die Kolbenbergstraße befuhr, kurz unaufmerksam, weshalb er einen entgegenkommenden Lkw übersah. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, steuerte der 30-Jährige nach rechts, wobei er gegen eine Straßenlaterne fuhr.

Hüttlingen: 5000 Euro Schaden bei Wildunfall

Mit seinem Audi erfasste ein 25-Jähriger am Mittwochmorgen kurz nach 2 Uhr auf der B 29 kurz vor dem Albanus einen die Fahrbahn querenden Waschbären. Bei dem Anprall des Vierbeiners entstand an dem Fahrzeug ein Schaden von rund 5000 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Montag zwischen 5 Uhr und 14 Uhr einen Audi A4, der in diesem Zeitraum in der Tiefgarage eines Einkaufsmarktes in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße abgestellt war. Der an dem Fahrzeug entstandene Schaden beziffert sich auf ca. 3000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Bopfingen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung B 29 / Aalener Straße missachtete ein 74-jähriger Audi-Fahrer am Dienstagmittag kurz vor 14 Uhr die Vorfahrt eines 39 Jahre alten Lkw-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem die Unfallbeteiligten unverletzt blieben, entstand ein Schaden von rund 6000 Euro.

Bopfingen: Fahrzeug übersehen

Von einer Hofeinfahrt kommend, fuhr eine 55-Jährige am Dienstagmittag gegen 13.45 Uhr mit ihrem Porsche Cayenne auf die Aalener Straße ein. Hierbei übersah sie den Opel Astra einer 37-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro entstand.

Neuler: Unfallflucht

Am Dienstagmorgen kurz nach 6 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie der Fahrer eines Mercedes Benz mit seinem Fahrzeug eine vor dem Rathaus stehende Eisentafel sowie einen Mülleimer beschädigte und anschließend davonfuhr. Entsprechende Ermittlungen bzgl. des Fahrers wurden vom Polizeirevier Ellwangen aufgenommen.

Schwäbisch Gmünd: Gegen Leitplanke gefahren

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, der bei einem Unfall am Dienstagmorgen entstand, als ein 57-Jähriger mit seinem Mercedes Benz auf dem Einfädelstreifen der B 29 zu weit nach links geriet und deshalb gegen die Leitplanken fuhr.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Beim Einfahren in den Pfitzerkreisel missachtete der 38 Jahre alte Fahrer eines VW Transporters am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr die Vorfahrt eines bereits im Kreisel fahrenden VW Touran. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem sowohl der Unfallverursacher, als auch der 35 Jahre alte VW-Fahrer unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: 7000 Euro Sachschaden

Auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Zimmern und Bargau kam es am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 7000 Euro entstand. Beim Abbiegen in Richtung Zimmern übersah eine 27-jährige Opel-Fahrerin den VW Passat eines 39-Jährigen, weshalb es zum Zusammenstoß kam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell