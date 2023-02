Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Heizöl ausgelaufen - Reifen zerstochen - Autos mutwillig beschädigt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Remshalden: Unfall auf B 29

Gegen 4.15 Uhr ereignete sich auf der B 29 ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 61-jährige Porsche-Fahrerin war in Richtung Stuttgart unterwegs, als sie kurz nach der Anschlussstelle Geradstetten aus unbekannten Gründen auf einen vorausfahrenden Lkw auffuhr. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme bzw. bis zur Bergung des Unfallfahrzeugs war die B 29 in Richtung Stuttgart zeitweise gesperrt.

Waiblingen: Auto überschlagen

Eine 21-jährige Fahrerin eines Renault Twingo befuhr am Montag gegen 20 Uhr die B 14 in Richtung Winnenden. Als sie beim Teiler (B14/B 29) den Fahrstreifen nach links wechselte verlor sie die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanke. Anschließend überschlug sich der Kleinwagen und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Autofahrerin selbst, als auch ihre 51 und 16-jährige Mitfahrerinnen wurden hierbei leicht verletzt. Sie wurden notärztlich versorgt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der totalbeschädigte Kleinwagen wurde abgeschleppt.

Waiblingen: Heizöl ausgelaufen

In einem Wohngebäude in der Leintelstraße liefen am Montagvormittag ca. 1000 Liter Heizöl aus einem Öltank aus. Eine unbekannte Menge von diesem Öl trat aus der Auffangwanne aus und gelangte so teilweise auch in die Kanalisation. Es war die örtliche Feuerwehr mit acht Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften sowie eine Mitarbeiterin der Umweltschutzbehörde vor Ort. Es wurden entsprechende Vorkehrungen getroffen, sodass bislang keine Gefahr für die Umwelt und für die Funktion der Kläranlage bestand. Die Ermittlungen zur Feststellung der Ursache des Ölunfalls dauern an.

Schorndorf: Auffahrunfall

Ein 21 Jahre alter Mercedes-Fahrer erkannte am Montag gegen 13.45 Uhr zu spät, dass eine vor ihm fahrende 35 Jahre alte Fiat-Lenkerin abbremsen musste. In der Folge fuhr er auf, wobei zwei 8 und 21 Jahre alte Mitfahrer im Fiat leicht verletzt wurde. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro beziffert.

Winnenden: Autoreifen zerstochen

An einem Pkw Peugeot wurden am Montagabend kurz nach 18.30 Uhr alle vier Reifen zerstochen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen, das in der Straße Stumpenwiesen verübt wurde, nimmt die Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 entgegen.

Schwaikheim: Unfallflucht

Ein bislang unbekannte Lkw-Fahrer befuhr am Montag kurz nach 14 Uhr die L 1140 in Richtung Schwaikheim, als er leicht auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem Teil der Ladung die Frontscheibe eines entgegenfahrenden Lkw beschädigte. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter. Hinweise hierzu wird von der Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 erbeten.

Fellbach/Kernen im Remstal: Unfallfluchten

Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß am Montag in der Zeit zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Parkgelände eines Einkaufmarktes in der Hinteren Straße gegen einen geparkten Pkw Opel Zafira. Anschließend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ ca. 1000 Euro Sachschaden.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Montag in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 13.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Karlstraße. Dort stieß ein unbekannter gegen das einen geparkten Pkw Toyota, an dem Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand. Hinweise zu den Unfallgeschehen bzw. auf die geflüchteten Autofahrer nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Backnang: Autos mutwillig beschädigt

Auf dem Gelände eines Autohandels in der Sulzbacher Straße wurden zurückliegend an zwei Fahrzeugen die Heckscheiben beschädigt. So wurde am vergangenen Wochenende an einem Pkw Hyundai und im Zeitraum vom 19.02.2023 bis 20.02.2023 an einem Pkw Mercedes die Heckscheiben mittels Steinen eingeworfen. Die Reparaturkosten belaufen sich nun auf ca. 1600 Euro. Hinweise zu den Taten erbittet die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090.

