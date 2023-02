Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche - Unfallflucht - Unfall

Aalen (ots)

Lauchheim: Hauswand beschädigt

Vermutlich beim Rangieren beschädigte in bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Hauswand eines Gebäudes in der Mühlgasse. Der Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro wurde am Samstagabend gegen 22.30 Uhr festgestellt. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Westhausen unter der Rufnummer 07363/919040 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Kaufhaus

Indem sie eine Fluchttür aufbrachen, drangen bislang unbekannte Einbrecher zwischen Samstagnachmittag, 14.30 Uhr und Montagmorgen, 07:45 Uhr, in ein Kaufhaus in der Goethestraße ein. In den Räumlichkeiten wurden mehrere Büroräume aufgebrochen sowie Schränke und Schubladen durchsucht. Entwendet wurde ein geringer Bargeldbetrag, zwei Handys sowie ein Laptop. Das Diebesgut hat einen Wert in Höhe von etwa 1500 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Spraitbach: Einbruch in Bauwagen

Ein bislang unbekannter Dieb hat die Tür eines Bauwagens, der in der Langäckerstraße abgestellt war, aufgebrochen, jedoch nichts entwendet. Zudem wurde eine Kette, die an einem Kran befestigt war, beschädigt. Wer zwischen Freitagnachmittag, 14.30 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit dem Polizeiposten Spraitbach unter der Rufnummer 07176/6562 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Schule

Zwischen Sonntagabend, 18:30 Uhr und Montagmorgen, 06:50 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Dieb ein Fenster auf der Gebäudesüdseite einer Schule in der Rauchbeinstraße aufgehebelt. Anschließend stieg der oder die Einbrecher in einen Klassenraum ein und entwendete dort ein iPad im Wert von ca. 500 Euro und etwa 30 Euro Bargeld. Im weiteren Verlauf wollte der Eindringling eine Tür zum Flur aufhebeln, was jedoch nicht gelang. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder auf das entwendete iPad nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Bopfingen: PKW kommt von Fahrbahn ab

Ein 28-jähriger VW-Lenker fuhr am Montag um 10:30 Uhr mit seinem Pkw auf der B29 von Aufhausen in Richtung Bopfingen. Kurz nach Ortsende Aufhausen kam er auf der dortigen Geraden - vermutlich aus Unachtsamkeit - von seiner Fahrspur ab, fuhr über die Gegenfahrbahn und prallte in die dortige Leitplanke. Von dort wurde das Fahrzeug wieder abgewiesen und kam auf der rechten Fahrspur zum Stehen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell