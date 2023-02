Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Zweigstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen nach Einbruch in Firmengebäude in Wolpertshausen

Aalen (ots)

Am Samstagabend gegen 20 Uhr verschafften sich drei Einbrecher Zugang zu einem Firmengebäude in der Birkichstraße. Dort wollten sie verschiedene Geräte entwenden und wurden hierbei durch eine Überwachungsanlage aufgezeichnet. In der Folge wurde die Polizei verständigt, welche das Gebäude umstellte und die drei Personen im Alter von 52 Jahren, 26 Jahren und 21 Jahren festnehmen konnten. Die drei Tatverdächtigen mit rumänischer Staatsangehörigkeit wurden am Sonntag einem Haftrichter beim Amtsgericht Öhringen vorgeführt. Dieser setzte die durch die Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehle gegen die drei Männer in Vollzug, weshalb diese in verschiedene Justizvollzugsanstalten verbracht wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell