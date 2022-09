POL-GG: Über den Gehweg abgekürzt, Gassigeher fast umgefahren

Griesheim (ots) - Am Dienstag (13.09.) gegen 20:15 Uhr kam es in Griesheim auf der Wilhelm-Leuschner-Straße in Höhe Friedrich-Ebert-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger aus Groß-Bieberau befuhr mit seinem Auto die Wilhelm-Leuschner-Straße und bog von dieser in Höhe der Friedrich-Ebert-Straße nach rechts ab. Hierbei kam es im Kreuzungsbereich ...

