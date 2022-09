Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugen nach Verkehrsunfall mit Straßenbahn gesucht

Griesheim (ots)

Am Dienstag (13.09.) gegen 20:15 Uhr kam es in Griesheim auf der Wilhelm-Leuschner-Straße in Höhe Friedrich-Ebert-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger aus Groß-Bieberau befuhr mit seinem Auto die Wilhelm-Leuschner-Straße und bog von dieser in Höhe der Friedrich-Ebert-Straße nach rechts ab. Hierbei kam es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß mit einer dort parallel in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn. Der Autofahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt. An dem Pkw und der Straßenbahn entstand ein Sachschaden von mindestens 20.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Griesheim unter 06155-83850 zu melden.

gefertigt: PHK Schäfer (PSt. Griesheim)

