Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. In Einfamilienhaus eingebrochen.

Lippe (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher stiegen zwischen Donnerstagnachmittag und dem frühen Freitagmorgen (25. - 26. August 2022) in ein Einfamilienhaus "Am Grund" ein. Zwischen zirka 15 und 1 Uhr nutzten die Täter eine Leiter der Eigentümer, um an ein Fenster im ersten Stockwerk zu gelangen. Das Fenster stand "auf Kipp" so dass die Einbrecher leichtes Spiel hatten, um in das Haus zu gelangen. Was genau die Einbrecher gestohlen haben, steht noch nicht fest. Ihre Beobachtungen dazu teilen Sie bitte dem Kriminalkommissariat 2 mit; Telefon 05231 6090.

Ein "auf Kipp" stehendes Fenster ist für Einbrecher ein offenes Fenster. Bitte schließen Sie auch bei warmer Witterung immer alle Fenster und Türen, wenn Sie ihr Heim verlassen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell