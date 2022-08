Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Mit Pedelec gestürzt.

Lippe (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeuginnen oder Zeugen, die am Dienstag (23. August 2022) den Unfall einer 83-jährigen Frau aus Horn-Bad Meinberg beobachtet haben. Gegen 20 Uhr befuhr die Seniorin mit ihrem Pedelec die Isermannstraße, auf der Kieselsteine lagen. Vermutlich rutschte das Vorderrad auf den Steinchen weg und die Frau kam zu Fall. Dabei wurde sie verletzt, so dass sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden musste. Wer etwas beobachtet hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 05231 6090 beim Verkehrskommissariat.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell