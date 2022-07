POL-OG: Muggensturm - Garage in Flammen

Bühl (ots) - Der Absturz eines Gleitschirmfliegers löste am Sonntagnachmittag einen Großeinsatz für die Rettungskräfte in Bühl aus. Kurz nach dem Start im Bereich der Omerskopfstraße in Bühl-Neusatz geriet der Pilot aus bislang ungeklärter Ursache ins Straucheln, woraufhin er die Kontrolle verlor und in den angrenzenden Wald stürzte. Dort kam er circa 150 Meter unterhalb der Absprungstelle am Boden auf und zog ...

mehr