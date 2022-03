Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrrad entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Markt, Mittwoch, 02.03.22, 21.00 Uhr - 22.00 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Mittwoch, 02.03.22, in der Zeit von 21.00 Uhr bis 22.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter das, vor einer Gaststätte, in der Straße Markt in Bad Gandersheim abgestellte Fahrrad. Das grün, schwarz, weiße Fahrrad der Marke Merida wurde durch den 53-jährigen Geschädigten mittels Seilschloss gesichert gegen 21.00 Uhr am oben benannten Ort abgestellt. Als dieser das Fahrrad gegen 22.00 Uhr wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er fest, dass dieses nicht mehr am Abstellort stand. Der Schaden beläuft sich auf ca. 150,- EUR Zeugen, die zur o.g. Zeit in der Straße Markt Ecke Steinweg verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell