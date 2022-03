Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unglücksfall

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Gemarkung Olxheim, Mittwoch, 02.03.22, 13.20 Uhr EINBECK (schw) - Am Mittwoch, 02.03.22, 13.20 Uhr führte ein 75-jähriger Einbecker mit seinem Traktor im Landkreis Einbeck, im Bereich des Waldes oberhalb von Olxheim Waldarbeiten durch. Zu diesem Zweck stellte der Einbecker seine landwirtschaftliche Maschine am Waldrand ab. Aus bislang ungeklärter Ursache setzte sich die landwirtschaftliche Maschine selbständig in Bewegung und rollte bergab in Richtung K649. Der Einbecker versuchte noch Zugriff auf die technischen Einrichtungen seines Traktors zu nehmen, wurde jedoch von diesem erfasst und verletzt. Der Einbecker wurde mit dem Rettungshubschrauber der UMG Göttingen zugeführt. Der Traktor kam unterhalb der Unfallstelle total beschädigt im Straßengraben zum Stehen. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ca. 1500,- EUR

