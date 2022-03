Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versammlungsrechtliche Lagen hinsichtlich des Ukrainekonflikts störungsfrei verlaufen

Northeim (ots)

37574 Einbeck, Marktplatz; Mittwoch, 02.03.2022, 17:15 Uhr bis 18:45 Uhr 37581 Bad Gandersheim, Stiftsfreiheit; Mittwoch, 02.03.2022, 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr

LANDKREIS NORTHEIM (TH) Am frühen Mittwochabend, 02.03.2022, fanden im Stadtgebiet von Einbeck und Bad Gandersheim Kundgebungen hinsichtlich des aktuellen Konfliktes zwischen der Ukraine und Russland statt.

In der Zeit von 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr erfolgte im Bereich der Stiftsfreiheit in Bad Gandersheim eine angemeldete Mahnwache mit ca. 300 Teilnehmenden. Im Bereich des Marktplatzes in Einbeck erfolgte im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 18:45 Uhr eine Kundgebung mit ebenfalls ca. 300 Teilnehmenden. Angemeldet hatte diese Kundgebung das Bündnis Seebrücke Einbeck unter dem Motto "Für Frieden in der Ukraine-gegen Putins Angriffskrieg".

Beide Veranstaltungen verliefen störungsfrei und unter Einhaltung der geltenden Coronaschutzmaßnahmen.

