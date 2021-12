Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Kiosk-Besitzer stellt Einbrecher auf frischer Tat

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (30. Dezember 2021) gegen 1 Uhr meldete ein 25-jähriger Krefelder einen Einbruch in seinen Kiosk auf der Breitestraße. Dieser gab an, dass sein Verwandter, der sich im Nebenraum des Kiosks befand, Geräusche im Kiosk wahrgenommen habe.

Durch eine Videoinstallation, die mit seinem Mobiltelefon verbunden ist, habe er dann eine männliche Person im Inneren sehen können und sofort die Polizei verständigt.

Der Kiosk-Besitzer begab sich daraufhin gemeinsam mit einem Freund zur Tatörtlichkeit, wo er auf den 27- jährigen Bulgaren traf, der zu flüchten versuchte. Nach einer kurzen Rangelei wurde er der Polizei übergeben, die ihn daraufhin festnahm. (500)

