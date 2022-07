Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Renchen (ots)

Nachdem ein Mann am Freitag zwei zerstochenen Reifen an seinem Auto vorfinden musste, sind die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkrich auf der Suche nach dem Verantwortlichen und möglichen Zeugen. Der Autofahrer hatte seinen orangen VW-Transporter gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz des Baggersee Maiwald an der L 87 abgestellt und muss kurz darauf bemerken, dass an beiden rechten Reifen offenbar mit einem spitzen Gegenstand eingestochen wurde. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen festgestellt haben, wenden sich mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer 07841 7066-0 an die Ermittler in Achern.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell