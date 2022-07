Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer

Muggensturm (ots)

Eine schwer verletzte Person war am Sonntagabend die Folge eines Verkehrsunfalls in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Muggensturm. Ersten Ermittlungen zufolge, fuhr ein 36-jährige Pkw-Fahrer rückwärts aus einem Grundstück heraus und übersah einen von links, über den Gehweg fahrenden Velolenker. Aufgrund einer durchgeführten Vollbremsung flog der 64-jährige Radfahrer nach vorne über den Lenker und schlug mit dem Kopf in das Heck des Fahrzeugs ein. Er trug keinen Helm und erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Er wurde anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Hinweis: Auch wenn für Fahrradfahrer keine Helmpflicht besteht, sollte jeder Zweiradfahrer im eigenen Interesse einen Helm tragen. Studien belegen: Helme schützen und retten Leben. Unter dem Internetauftritt www.schuetze-dein-bestes.de finden Sie viele Hintergrundinformationen zum Thema.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell