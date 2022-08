Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Cappel. Betrunken auf fremden Traktor unterwegs.

Lippe (ots)

Mittwochnachmittag (24. August 2022) meldeten Zeugen, dass offenbar Personen mit einem Traktor unterwegs seien, der ihnen nicht gehöre. Polizeibeamte trafen am Golfclub in der Straße Huxoll schließlich auf drei Personen aus Lage und Lemgo, die sich den Traktor des Golfclubs angeeignet hatten. Ob sie das Gefährt stehlen wollten oder eine Spritztour damit vorhatten, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Gegen den 59-jährigen Lemgoer, der den Traktor gefahren hatte, mussten die Beamten noch weitere Strafanzeigen vorlegen. Er ist nicht in Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis für den Traktor und hatte vor der Fahrt dem Alkohol zugesprochen.

