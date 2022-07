Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath/Leichlingen - Zwei Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss aus dem Verkehr gezogen

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

In der vergangenen Nacht wurden zwei Verkehrsteilnehmer im Kreisgebiet unter Alkoholeinfluss gestoppt.

Am Mittwochabend (13.07.) um 20:50 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis, dass eine VW-Fahrerin vom Bahnhof Rösrath in Richtung Tannenweg alkoholisiert unterwegs sei. Die 62-jährige Rösratherin wurde im Tannenweg kontrolliert und machte einen deutlich alkoholisierten Eindruck. Sie räumte den Konsum von Wodka ein und ein Atemalkoholtest ergab rund 3,3 Promille, so dass anschließend eine Blutprobe notwendig war. Ihren Führerschein musste die Frau abgeben.

In der Nacht (14.07.) um 01:15 Uhr haben Polizisten in der Straße An der Wupper in Leichlingen einen 49-jährigen Spanier in einem Opel angehalten und kontrolliert. Da bei ihm Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der Test ergab knapp über 1,1 Promille und lag somit im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit, wodurch eine Verkehrsstraftat vorlag. Nach einer Blutprobenentnahme musste der Mann eine Sicherheitsleistung von 900 Euro hinterlegen.

Beide Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gemäß § 316 Strafgesetzbuch. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell