Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Handtasche aus Auto geklaut.

Lippe (ots)

Mittwochmorgen (24. August 2022) legte eine Frau ihre Handtasche auf den Beifahrersitz ihres in der Meierstraße geparkten Autos. Anschließend führte sie ein Gespräch, in dessen Verlauf sie sich von dem unverschlossenen schwarzen Mercedes Benz entfernte. Diesen Umstand nutzte ein bislang unbekannter Dieb zwischen zirka 10:45 bis 11 Uhr aus und stahl die Tasche, in der sich neben Bargeld auch ein hochwertiges Mobiltelefon befand. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter 05222 98180 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell