Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zeugen helfen bei Aufklärung einer Verkehrsunfallflucht.

Lippe (ots)

Mittwochnachmittag (24. August 2022) verursachte der 52-jährige Fahrer eines VW-Transporters einen Verkehrsunfall an der Kreuzung Lemgoer Straße/Lagesche Straße. Anschließend machte sich der Mann aus dem Staub. Aufmerksame Zeugen des Vorfalls halfen jedoch, die Identität des Fahrers schnell zu klären. Gegen 15:20 Uhr fuhr der Mann von der Paulinenstraße aus kommend geradeaus in Richtung der Lemgoer Straße. Dabei erfasste er mit seinem Transporter ein 12-jähriges Mädchen, das bei "Fußgänger-Grün" die Lemgoer Straße überqueren wollte. Das Mädchen stürzte und wurde verletzt. Der 52-Jährige setzte seine Fahrt in Richtung Ernst-Hilker-Straße fort. Zeugen des Unfalls reagierten sofort richtig. Einer fotografierte das Kennzeichen des Fahrzeugs. Ein weiterer Zeuge folgte dem flüchtenden Wagen und sprach den 52-Jährigen bei passender Gelegenheit an. Daraufhin kehrte der Unfallverursacher zur Unfallstelle zurück. Die 12-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren. Der 52-jährige Mann muss sich dem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht stellen. Zeugen des Verkehrsunfalls, die sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich unter 05231 6090 mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen.

