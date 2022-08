Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Belle. Verkehrsunfallflucht nach Überholmanöver.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmorgen (18.08.2022) verunfallte ein 63-jähriger Autofahrer, als ihn ein Fahrzeug überholte. Der Mann aus Steinheim fuhr gegen 7:50 Uhr auf der Pyrmonter Straße Richtung Wöbbel. Vor einer Bushaltestelle setzte ein schwarzes Auto hinter ihm zum Überholen an. Durch den vorbeifahrenden Wagen fühlte der Steinheimer sich so behindert, dass er mit seinem blauen Opel nach rechts ausweichen musste und die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kollidierte mit einem Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel. Das schwarze Auto fuhr weiter. Es entstand ein Sachschaden von über 3000 Euro.

Das Verkehrskommissariat erbittet Hinweise auf den schwarzen Wagen unter der Telefonnummer 05231 6090.

