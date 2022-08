POL-LIP: Augustdorf. Kind bei Unfall verletzt.

Lippe (ots) - Am Dienstag (23.08.2022) brannte eine Wiese in der Neuen Straße. Die Feuerwehr löschte das Feuer und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Waldstück. Die Brandursache ist bislang unklar. Eine fahrlässige Brandstiftung, zum Beispiel durch Zigarettenstummel ist nicht ausgeschlossen. Hinweise dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 6, Telefon 05261 9330. Durch die ...

