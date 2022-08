Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Wiese in Flammen.

Lippe (ots)

Am Dienstag (23.08.2022) brannte eine Wiese in der Neuen Straße. Die Feuerwehr löschte das Feuer und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Waldstück. Die Brandursache ist bislang unklar. Eine fahrlässige Brandstiftung, zum Beispiel durch Zigarettenstummel ist nicht ausgeschlossen. Hinweise dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 6, Telefon 05261 9330.

Durch die anhaltende Trockenheit besteht erhebliche Brandgefahr in der Natur und in Gärten. Werfen Sie also keine Zigarettenstummel weg, achten Sie beim Grillen auf Funkenflug und haben Sie im besten Fall einen Eimer Wasser zum Löschen in greifbarer Nähe.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell