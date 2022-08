Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Einbrecher am Kindergarten.

Lippe (ots)

Einbrecher machten sich zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag (23. - 24. August 2022) an einer Tür der Kita "Wildblume" in der Straße Auf der Höhe zu schaffen. Die Täter brachen die Tür auf und verursachten damit Sachschaden. Ob die Einbrecher auch in den Räumen der Kita waren, steht noch nicht fest. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Möglicherweise fühlten sich die Täter während des Einbruchs gestört. Ihre Beobachtungen dazu teilen Sie bitte dem Kriminalkommissariat 2 mit; Telefon 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell