POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Nackter Fahrradfahrer im Wald unterwegs.

Lippe (ots) - Am Donnerstagabend (18.08.2022) meldete ein Blomberger eine Verkehrsunfallflucht in der Bextenstraße. Sein zwischen 15:40 und 18:40 Uhr am Fahrbahnrand geparktes Auto wurde augenscheinlich von einem anderen Fahrzeug im Vorbeifahren touchiert. Der orangefarbene Seat hat deutliche Beschädigungen an der Fahrerseite. Der Sachschaden liegt bei etwa 2000 ...

