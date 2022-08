Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Junger Mann führt im Meininger Bahnhof verbotswidrig ein Einhandmesser mit sich

Meiningen, Bahnhof Meiningen (ots)

Kurz nach Mitternacht hielt sich ein junger Mann ohne erkennbare Reiseabsichten im Bahnhof Meiningen auf. Im Gespräch mit einer Streife der Bundespolizei wirkte die Person nervös. Der Grund hierfür stellte sich später heraus. Der 22-jährige Deutsche, der in der Vergangenheit bereits durch Bedrohungen und den Umgang mit Betäubungsmitteln polizeilich in Erscheinung getreten war, führte verbotswidrig ein Einhandmesser mit sich. Dieses befand sich zugriffsbereit in einer Jackentasche.

Die Bundespolizei zog das Messer ein, da der Mann im weiteren Verlauf der Überprüfung keine plausible Erklärung für das Mitführen des gefährlichen Gegenstandes liefern konnte. Auf ihn wartet nun eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

(KT)

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell