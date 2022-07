Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Nicht nur Sonne "getankt"

Gera, Gera Hauptbahnhof (ots)

Die bisher sommerlichste Woche des Jahres hat kaum begonnen, schon nahm es ein 42-Jähriger mit der ausreichenden Flüssigkeitszufuhr am Hauptbahnhof in Gera sehr genau.

Auf Grund seiner Ausfallerscheinungen wurde der Mann durch die Bundespolizei angesprochen und überprüft. Neben einem starken Alkoholgeruch stellte die Streife auch fest, dass gegen den ungarischen Staatsangehörigen zwei Aufenthaltsermittlungen der Regensburger Justiz vorlagen.

Wegen seinem Zustand und zu seinem Schutz wurde der Mann anschließend in das Revier am Hauptbahnhof verbracht. Dort ergab eine Atemalkoholmessung einen Wert von 3.52 Promille. Infolge seines physischen Zustandes wurde ein Rettungswagen informiert und die Person wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum verbracht.

(KT)

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell