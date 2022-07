Heppenheim (ots) - In der Nacht von Donnerstag (07.07.) auf Freitag (08.07.) wurde in Heppenheim, Ortsdurchfahrt Unter-Hambach ein schwarzer VW Passat-Kombi durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Da sich der Verursacher bislang seiner Verantwortung entzog werden entsprechende Hinweise an die Polizeistation Heppenheim, Tel. 06252/7060 erbeten. Berichterstatter: POK Schmid Eingestellt: PHK`in Schmitt Rückfragen bitte an: ...

