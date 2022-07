Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Zeugen gesucht

Groß-Rohrheim (ots)

In der Nacht vom 08.07.2022 um 22:15 Uhr bis zum 09.07.2022 um 12:45 Uhr wurde in der Bahnhofstraße 26 ein schwarzer VW Passat am Heck beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr, vermutlich beim Wenden, auf unbekannte Art und Weise gegen den VW. Anschließend entfernte sich der Unfallfahrer vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Das Unfallfahrzeug wurde dabei vermutlich an einem der Rücklichter beschädigt. Sachdienliche Hinweise auf das Unfallfahrzeug bzw. den entsprechenden Fahrer bitte an die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer: 06206-94400.

