POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Unfall

Winterbach: Wohnungseinbruch

Am Samstag in der Zeit zwischen 3 Uhr und 3.30 Uhr wurde in der Weiler Straße in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen und daraus verschiedene Multimediageräte im Wert von über 2000 Euro entwendet. Zudem wurde in der Tiefgarage aus einem nicht abgeschlossenen Auto diverse Schlüssel entwendet. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen übernommen und bittet unter Tel. 07181/2040 um Zeugenhinweise.

Alfdorf: Von Straße abgekommen

Eine 33-jährige Autofahrerin befuhr Montag gegen 9 Uhr die Kreisstraße 1881 von Alfdorf in Richtung Voggenberger Sägmühle. Infolge gesundheitlicher Probleme verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw Ford Focus und kam nach rechts ab, wo das Fahrzeug im Straßengraben zum Stehen kam. Die Autofahrerin wurde noch an der Unfallstelle notärztlich versorgt. Zudem ist ein Rettungshubschrauber im Einsatz, mit welchem die 33-Jährige in ein Krankenhaus verbracht wird. Zudem war die örtliche Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 10 Einsatzkärften zur Absicherung des Fahrzeugs, an dem 5000 Euro Sachschaden entstand und abgeschleppt werden muss, im Einsatz.

