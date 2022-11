Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Radfahrerin biegt ab und kollidiert mit Auto - sie wird schwer verletzt

Nettetal-Breyell (ots)

Am Mittwoch gegen 08.00 Uhr fuhr eine 66-jährige Nettetalerin mit ihrem Pedelec auf der Straße Felderend in Richtung Innenstadt. Als sie nach links in eine Einfahrt abbog, achtete sie nicht auf den Pkw einer 31 Jahre alten Frau aus Erkelenz, welche in gleicher Richtung fuhr und die Radfahrerin gerade überholte. Die Seniorin stürzte und wurde dabei verletzt. Zur stationären Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. /wg (1136)

