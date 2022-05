Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Trotz Einreisesperre und offenen Haftbefehlen nach Deutschland eingereist - Reise endet hinter Gittern

Freiburg im Breisgau (ots)

Eine mehrjährige Einreisesperre hinderte einen 30-Jährigen nicht daran erneut nach Deutschland einzureisen. Weil zusätzlich noch zwei Haftbefehle gegen ihn zu vollstrecken waren, nahm die Bundespolizei ihn fest und die Reise endete in einer Justizvollzugsanstalt.

Am frühen Montagmorgen (16.05.2022) versuchte ein 30-jähriger rumänischer Staatsangehöriger mit dem Fernzug aus der Schweiz nach Deutschland einzureisen. Auf Höhe Freiburg im Breisgau wurde der Mann durch eine Zollstreife kontrolliert. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 30-Jährige mit offenen Haftbefehlen gesucht wurde. Bereits im Jahr 2019 wurde er wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu einer Geldstrafe in Höhe von 450 Euro verurteilt. Ersatzweise drohte ihm eine 90-tägige Ersatzfreiheitstrafe. Da er die verhängte Strafe nie bezahlte, erließ das Gericht Haftbefehl. Des Weiteren verbüßte der Mann im Jahr 2019 eine 26-monatige Freiheitsstrafe wegen Raubes. Nach Verbüßung eines Großteils der Gesamtfreiheitsstrafe wurde er in sein Heimatland abgeschoben. Auch hier bestand ein Haftbefehl der vorsah, dass der Mann die verbleibende Restfreiheitsstrafe von 195 Tage absitzen muss, sollte er erneut nach Deutschland einreisen. Zusätzlich bestand gegen ihn eine mehrjährige Einreisesperre ins Bundesgebiet. Beim Halt des Zuges im Freiburger Hauptbahnhof wurde der Gesuchte an die Bundespolizei übergeben die ihn am Bahnsteig festnahm. Da er die verhängte Geldstrafe vor Ort nicht begleichen konnte, wurde er zur Verbüßung der insgesamt 285 Tage in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Weil der Mann entgegen einer bestehenden Einreisesperre nach Deutschland einreiste, leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell