POL-BO: "Wohnungs-Einbruchs-Radar" - das Polizeipräsidium Bochum informiert wieder über die Verteilung der Wohnungseinbrüche

Bochum (ots) - Am gestrigen Donnerstag (3. März) kam es in Bochum-Leithe zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 66-jähriger Fußgänger aus Bochum verletzt wurde. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein 24-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen gegen 19.05 Uhr auf der Lyrenstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. In Höhe der Haltestelle Lorheidestraße wendete der Pkw-Fahrer im Bereich der Straßenbahnschienen und ...

